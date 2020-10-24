金希澈晒烤肉照被攻擊 遭網民詛咒自殺

韓國男團Super Junior（SJ）成員金希澈的兩位好友、女團f(x)前成員Sulli及KARA前成員具荷拉於去年先後離世，二人生前都飽受網民攻擊，而希澈亦曾於節目上坦言，兩位好友離世後因精神太痛苦而做了諮詢。近日，希澈就遭網民爆粗攻擊，又詛咒希澈自殺，希澈今日就於IG表示:「我是不會自殺的。」

據知希澈因擔任橫城韓牛宣傳大使，不時分享有關烤肉的照片，不過就遭一名網民傳私訊攻擊。希澈今日於IG的限時動態公開該網民的私訊內容，當中見到該網民情緒激動地表示：「4天前就上傳過的，19小時前又再傳一次，是覺得我就是有錢可以隨時想吃韓牛就吃嗎？去自殺吧！你去自殺吧，你這自私的人，去自殺吧！」

希澈沒有回應後，該網民再表示：「fans就算沒有錢搭車也會儲錢買專輯，結果oppa顧住炫耀韓牛，也沒想過要反過來替fans做點甚麼，你除了外表還有甚麼好的。」

希澈今日就直接於IG的限時動態公開私訊內容，留言表示：「我是不會自殺的。」其他網民看了都留言力撐希澈，亦有人指該攻擊希澈的人疑似患精神分裂，其他藝人亦曾遭殃。

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