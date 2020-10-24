Lucky走後兩日丨老父急入院 鄭秀文通宵留守照顧

鄭秀文（Sammi）本月初才經歷愛犬Lucky離世，今晚她在社交網發文，原來她之後又要為家事奔波，經歷父親身體抱恙，入院11日，令剛送別愛犬心情仍未平伏的Sammi一度有點手足無措，幸好有三家姐及弟弟較鎮定去處理。

Sammi今晚貼出她在醫院陪爸爸的相片寫下千字文，表達她的心路歷程。她先引用歌曲《我們都是這樣長大的》幾句歌詞，之後寫着︰「Lucky火化後兩天，內心仍在復原過程，已經要面對另一個關口，爸爸十多天前又因病疾進醫院了。」Sammi透露當時她正準備拔牙，接到姐姐的電話即飛奔回家。

鄭父前後入院11天，現已出院回家休養，回想鄭父入院的經歷，Sammi指兄弟姊妹輪流通宵留守在醫院照顧父親，住院期間鄭父身體較虛弱，以防他會跌倒，弟弟每日來醫院幫鄭父沖涼，Sammi更在浴室門外聽着父弟在浴室內對話，無所不談，既溫馨又感動，「我站在洗手間門外，眼眶因感動而濕潤，我看到病疾當中的一種幸福」。

提及在醫院照顧父親的點滴，Sammi指半夜時鄭父要小便、喝水和按摩，而她通宵陪着父親撐到早上6點，她已頭暈眼花、腳步浮浮，但她覺得能貼身陪父親為他打氣，也是一種幸福的使命。Sammi除了感謝醫護人員，如「福爾摩斯」般將鄭父的病因，還感謝主，她寫道︰「感謝天父，爸爸出事是在Lucky火化之後才發生，不然我身心和情緒也會太負荷。感謝天父的美意在當中。父親幾天前出院了，長路漫漫，很多未知。但有愛，就擁有力量走下去。」

她以七字真言「笑着吃苦的力氣」來總結，更自我安慰表示明白父母已年紀老邁，即使遇到任何事，都不要苦口苦臉，要以喜樂之心來面對，才是最佳良藥。

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