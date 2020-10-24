56歲白髮梁榮忠享受變老 最怕「凍齡」兩字違反大自然

梁榮忠近年退居幕後，主力在電台開咪、編劇和執導，早年積極求學取得演藝學院的藝術碩士，兩年後他在中文大學取得文化管理碩士，成為雙碩士藝人。

今日梁榮忠到油麻地出席中學微電影創作大賽，教授學生要訣。忠仔受訪時直認退出幕前：「留畀後生同年青人，我就快搭車兩蚊。」並透露這8年來主力當幕後工作，亦曾到大學教授演藝及導演課程，現在涉獵三個範疇，包括演員、編劇、導演。雖然成為導演身份，但忠仔無意開戲，並說：「唔想累啲老闆，我拍小眾題材多於大眾口味，唔想一蝕就蝕到嘔，你知啦而家電影巿道夕陽之中嘅夕陽行業。」

年屆56歲忠仔白髮蒼蒼，不經刻意修飾，他說：「我覺得好靚，我好早期已鍾意白頭髮，好多髮型師叫我染髮我都唔染，就算曾江叫我都唔會染。咁大年紀仲扮靚仔咩，要配合年齡身份。」不過潮流興凍齡，忠仔另有見解：「好怕『凍齡』兩個字，人應該跟隨大自然生老病死係必然，唔好將自己雪藏，停留喺某一個喜歡年紀或年代。人同世界要向前行，我幾享受後生到老感覺，隨年紀做自己做到事，唔通仲要出嚟跳跳紮，亦唔應該咁諗，所以凍齡好得人驚。」

忠仔一把年紀未見戀情開花結果：「30年來大家都問我呢個問題，使乜急，有就有無就無，活好每一天，為追求名利同愛情失去身邊風光就好戇居。」並希望疫情盡快過去，要好好生活，愛惜身邊人。

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