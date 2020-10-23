扮大牌藝人丨高賢貞拍劇唔背台詞要人提 Jessica助手拎風扇降溫

韓國女團Red Velvet的29歲隊長Irene，日前被爆扮大牌而掀起風波，連帶組合活動喊停、處女作電影延期上映，甚至有fans要求她退團，不要連累其他成員。觀乎韓國演藝圈都有不少藝人扮大牌，或恃着身份而在職場欺凌同事，被質疑人品有問題。

高賢貞

現年49歲的女星高賢貞，前年拍攝SBS劇集《Return》時爆出連串是非，先是有指她跟劇集導演朱東民鬧不和，甚至在現場動手打導演兼爆粗，高賢貞最終被SBS踢出劇組，改由女星朴真熙頂上演出。隨後又有爆料指高賢貞拍攝時扮大牌，不背劇本，並要求現場要有人為她提示台詞，令她形象插水。

申鉉濬

經典韓劇《天國的階梯》51歲男星申鉉濬，今年7月被爆剝削前經理人金某，金某指控自1995年起擔任申鉉濬經理人的工作，不過13年來一直遭到不公平待遇，甚至遭到申鉉濬的辱罵，更要照顧其母親，甚至直言因申鉉濬而失去生存的慾望。申鉉濬反指金某講大話，其友人亦受訪力撐申鉉濬，剝削爭議最終不了了之。

Jessica

女團少女時代前成員Jessica早年開設個人品牌做老闆，進軍時尚界，更多次來港為自家品牌宣傳，而在2016年的某次活動上，Jessica比原定的活動時間8點遲了20分鐘才現身，但由於大會安排傳媒接待時間為7時30分，所以fans及傳媒等足一小時才見到Jessica。同時現場疑因人多擠逼關係，Jessica熱到滿臉油光兼冇乜表情，有助手在後面拿着風扇仔為她散熱，疑似扮大牌行徑引熱議。

智珉

女團AOA前成員珉娥，今年7月在網上控訴10年以來一直遭隊長智珉欺凌，飽受抑鬱症及恐慌症困擾的她更先後三度自殘，目前正在家中休養，而事件發酵引起網民不滿，最終智珉退出組合，目前沒有工作在身的她，有指她沒有復出的意欲。

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