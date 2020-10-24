劉亦菲疫情下留美生活逍遙 網民爆背景「根正苗紅」父是共產黨員

一直撐香港警察的劉亦菲，今年因疫情一直待在美國生活，所以上月中在大陸上映，她並未有返大陸做宣傳，而影片票房不到3億人民幣，成績麻麻，不過劉亦菲似乎不放在心上，暫時未有新工作安排，繼續待在紐約生活。

劉亦菲一早已取得美籍，亦適應美國生活，見她不時晒生活照，今日晒出大合照，見她相約一些美國朋友吃飯，聽說她在美國交遊廣闊，有不少政界和上流社會朋友，十分吃得開。不過最近有爆民爆料她背景不簡單是「紅三代」，爺爺孔鈞曾參加革命工作，當過武漢醫學院任黨委副書記，父親安少康任職中國駐法國領事館，後擔任法國孔子學院院長，絕對「根正苗紅」。

西方國家為排除「政治影響和知識外流」的風險正全面關閉孔子學院，劉亦菲父親身份自然敏感，由於美國近年對中共的共產黨員和家屬滲透美國情況十分關注，甚至會取消他們的綠卡資格，所以有網民爭議劉亦菲其綠卡資格。劉亦菲甚少提及自己的背景，其母劉曉莉與安少康離婚後，劉母在劉亦菲10歲時舉家就移居美國生活，但2000年兩母女又回到北京，劉亦菲開始發展娛樂事業，成名後她與父親又開始有聯絡。

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