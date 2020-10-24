韓片輪流襲港丨孔劉朴寶劍擔正科幻片 《複製人徐福》12月在港上映

今年年尾有多套韓片輪流於香港上映，當中最叫人期待的是人氣劇《鬼怪》男神孔劉孖《青春紀錄》男星朴寶劍合作的新片《複製人徐福》（前譯：徐福），電影將於12月在港上映。《複製人徐福》是韓國電影史上首部複製人電影，斥資100億韓圜（約7,000萬港元）拍攝，是本年度的壓軸科幻動作鉅獻。今次亦是朴寶劍事隔5年後再次拍電影，並飾演由幹細胞複製和基因改造而成的實驗品複製人，孔劉就飾演受命保護徐福的前特工。港版預告片已於昨日公開，片中見到閔奇憲（孔劉飾）被上司賦予國家級秘密保護任務，來到實驗室首次與擁有神秘力量的複製人徐福（朴寶劍飾）見面，二人從離開實驗室開始，便要面對來自四周想消滅徐福的勢力。

韓國女星李貞賢繼《屍殺半島》後，再有新片於香港上映，她孖金聖武合作的《那夜凌晨，我老公死極死唔去》將於下月5日在港上映。片中李貞賢跟金聖武本身是一對恩愛夫妻，不過有日李貞賢調查老公出軌時，竟發現老公不是人，而是「企圖滅世」的外星人，於是李貞賢就聯同好友殺夫救地球，但金聖武堪稱「宇宙最強」，毒不死、劈不傷，令人好奇最終李貞賢能否拯救地球。

而河智苑孖成東日及金希沅主演的電影《無價之保》（前譯：擔保）將於下周六起舉行優先場，並於下月19日正式於香港上映。《無價之保》講述財務公司的收數佬斗碩（成東日飾）和宗培（金希沅飾）有次向單親媽媽收數不成，於是搶走她的女兒勝伊（童年由朴昭怡飾、/成年由河智苑飾）當作擔保。二人本以為單親媽媽很快便會贖回女兒，怎料她因非法入境突然被遣返，斗碩和宗培頓時變成湊女公，照顧無依無靠的勝伊。三個毫無血緣關係的人，漸漸成為彼此的無價之寶，直到一日斗碩失蹤……《無價之保》於韓國上映首兩週，連續14日奪票房冠軍，亦是韓國當地9月以來首部突破100萬入場人次的電影。

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