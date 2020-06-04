add名人時尚 | Hermes 限量鋼琴唇彩盒 Jason Wu踩入彩妝界

彩妝市場潛力無限，越來越多時裝品牌都紛紛開設彩妝品牌，除了大家一早熟識的Chanel、Dior、Tom Ford，還有Christian Louboutin、Dolce & Gabbana、Marc Jacobs、Gucci等，而Hermes也在今年3月，正式進軍美妝界，並推出首個系列，一口氣推出24款唇膏，以五百多元便能夠入手Hemes產品，相信對大部份女生來說的確非常吸引，難怪一推出便熱賣。

Hermes最近除了推出秋冬限量版Rouge Hermès 新色之外，更宣布將推出鋼琴24色唇彩盒，盒內包含Rouge Hermès唇妝系列的24種標誌性色彩，呼應着愛馬仕在巴黎福寶大道歷史悠久的旗艦店地址：24 faubourg Saint-Honoré。唇彩盒配以奢華的黑金外殼，看以鋼琴上的琴馬，每一格均標示了唇膏色調編號及名稱，以及啞光或緞光效果，重點是限量發售440盒，絕對值得收藏！

至於最近踩入彩妝界的還有美籍華裔設計師Jason Wu，這位時裝設計師將與NYX Cosmetics的創始人Toni Ko開設的Bespoke Beauty Brands公司合作。

Jason Wu Beauty將會推出20多款眼妝、唇妝、臉頰和眉毛產品，是針對日常的化妝產品，價格從10美元到25美元不等，價格走親民路線，包裝籍簡約時尚，將於明年1月17日在約400間Target百貨商店，以及網上商店和品牌官網發售。其主打產品，將會是已曝光的「 Fluff 」啞色唇膏，定價12美元，配備各種色調的裸色，配方和設計同時適用用於嘴唇、臉頰或眼瞼。

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