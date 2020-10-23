糖兄妹成軍十周年，有幾年各有各忙，不過去年再度合體，籌備專輯《Sugar Box》後，今日二人於海洋公園舉行「糖兄妹預見十年音樂會」。32歲的糖妹黃山怡外表嬌滴滴，但藏着一顆男人心，事業、愛情都要自己掌控，2011年主動追「鴨王」何浩文，因不忿被消費分手，dry足六年。今年她終找到心儀對象，可惜疫情令異地戀情停滯不前，難怪她渴望同居試婚。

撰文︰祖李

糖兄潘雲峰是糖妹黃山怡的聆聽者，糖妹無論愛情或生活上有疑難，他都會充當人生導師角色，去年糖兄為糖妹作曲兼填詞《離心力》，糖妹亦承認被刺中死穴，糖兄希望借歌曲鼓勵糖妹勇敢再愛︰「糖妹份人太付出，唔識接受人哋畀嘢佢，可能佢覺得咁樣受騙機會冇咁高，但受惠機會相對亦低咗，呢種自我保護意識係好，但我希望佢調校吓。」

伴侶很重要

糖妹承認太獨立︰「我成日死頂，佢講完我都會諗，𠵱家會畀自己柔弱番啲，唔會再強迫自己所有嘢都要喺掌控以內。」她指小時候男仔頭又硬頸，母親都拿她沒辦法：「我細個曳到不得了，阿媽頂我唔順，成日打我，佢會走去校長度求救，話個女唔讀書唔知點算好！我會因為拍拖唔拍拖、生仔唔生仔呢啲話題激嬲佢，大家嗌到面紅耳赤，自從搬咗出去住學會珍惜，𠵱家會賣口乖，用軟功𠱁佢。」

媽咪想她早日結婚生子，但糖妹認為人生並非一定要生小孩才圓滿，但承認伴侶很重要︰「對方係咪可以呵護到自己內心，呢個人要好小心選擇，暫時未搵到一個令我內心有安全感嘅人。我有鍾意嘅對象，但佢喺外地，𠵱家疫情大家冇辦法更進一步，好似畫咗暫停符號咁，只能靠網絡溝通，企咗喺度。」

抗拒圈中人

糖妹因甜美笑容被封為宅男女神，2011年她主動追求何浩文，惟公開戀情後，男方疑多次借女方上位，令糖妹怒斬兩年情。糖妹承認對圈中人築起圍牆︰「同圈中人？盡量唔會，嗰段情唔係hurt，係好煩，我好注重自己工作表現，如果跟咗其他人個名就好唔抵。」談到分手原因，她說︰「背後好多因素，大家當年都咁細個，又衝刺緊，唔係咁多機會相處，撫心自問，究竟大家係咪識得攞個心去對人？我都懷疑自己。」

儘管癡心錯付，但糖妹卻認為女孩子要自己爭取幸福︰「如果遇到鍾意我依然會主動表白，但我會揀得好緊要，因為我係尋找一段長遠關係，我相信總會找到自己嘅靈魂伴侶，但要同居先，因為我深信細水長流，就係大家喺同一個空間都可以做番自己，既係戀人又係朋友。」

服裝提供︰dmophk、j01shop