add名人時尚 | 陳凱琳性感小背心 潮着穿窿牛仔褲晒纖腰

陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎結婚兩年，去年誕下兒子Rafael之後，再於今年八月誕下第二胎Yannick，雖然產後只是短短兩個多月，但Grace已經完全回復狀態，身材更加是零走樣，非常厲害。

經常在IG晒靚相分享工作與日常的Grace，昨日貼出一系列造型照，分享這身打扮原來是懷孕期間在IG見到好朋友着過的造型，當時她大讚有型，朋友就回覆當Grace生完之後就借給她。

Grace這身造型的確有型又sexy，而且重點是多一點贅肉都駕馭不了。印花襯衫內穿上短身桃紅小背心，搭配Maison Margiela淺色牛仔褲，除了大晒纖腰，只要細心留意，就會發現原來牛仔才是心機位，因為兩邊的袋位其實通空設計，極為性感。Grace搭配了迷你的Balenciaga 藍色波點水桶袋，令造型顯得更為青春俏皮，完全不似是兩子之母。

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