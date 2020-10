孫燕姿唱五月天《志明與春嬌》 硬將「麥閣」變Michael

2020年是孫燕姿入行20周年,本於今年舉行世界巡迴演唱會慶祝,但最終受武漢肺炎疫情影響而要被迫延期。6月時孫燕姿在自己出道的月份,突然在社交網站開Live,舉行線上音樂會回饋歌迷。

為了延續上次驚喜,孫燕姿決定今晚再開Live唱歌,舉行「線上音樂會2.0」,上次孫燕姿選擇在自己屋企唱,不過她今次就將演出場地轉移到爸爸50年前做過學徒的工廠中,她指揀選這場地是希望想給大家有「不一樣體驗」。

音樂會以錄播形式進行,音樂會開始前孫燕姿表示相信大家在這段時間有很多迷茫的時候,自己今年亦已經42歲,不過還是想繼續唱歌,又鼓勵大家不管想做怎樣的自己,都不應該覺得太早或太遲。她又表示未來希望遇到跟自己不同想法的人,感受一些自己沒感受過的事、做自己覺得驕傲的事情,但若以上的事情都沒有發生,就希望自己有勇氣重頭來過。之後孫燕姿就唱出《神奇》、《隨堂測驗》、《跳舞的梵谷》、《我懷念的》等歌曲,當唱到《跳舞的梵谷》時,原本身穿粉紅色衫的孫燕姿,經鏡頭一轉後,即變成身穿黑衫黑褲,算是一個小驚喜。

除了唱出自己歌曲外,孫燕姿亦選唱了《Dead From The Waist Down》及五月天的《志明與春嬌》,不過她就笑言因為自己台語不好,所以唱的時候會把歌詞中的「麥額」唱成是Michael,更話這首歌應該是叫《Michael and Mary》,而她唱的時候,字幕更直接變成Michael,非常搞笑。音樂會在8點50分完結,最高峰時有超過3萬人在YouTube頻道觀看。

