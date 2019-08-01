黑豹查特域克化療期間拍攝 遺作《藍調天后》12月Netflix上架

網上電影平台Netflix昨日公佈年尾上架的新片名單，當中包括奧斯卡影后梅麗史翠普（Meryl Streep）和妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演的《畢業舞會》（The Prom）、荷李活男星佐治古尼（George Clooney）自導自演的《永夜漂流》（The Midnight Sky）、以及「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）的遺作《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）。

「黑豹」查特域克於今年8月因大腸癌突然離世，終年43歲，令全球粉絲深表痛心。查特域克的官方Twitter於香港時間8月29日早上留言公佈死訊，並指《藍調天后》是查特域克在無數手術和化療期間下拍攝。查特域克在《藍》片飾演活力十足的年輕小號手，於1920年代的芝加哥樂壇力拼一席位，更與黑人女星維奧拉戴維絲（Viola Davis）所飾演的「藍調之母」 Ma Rainey一較高下，維奧拉更為角色增磅逾90公斤，電影將於12月18日上架。

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