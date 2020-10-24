GD低調晒名畫 一幅貴過6千萬豪宅

韓國天團BIGBANG的32歲隊長G-DRAGON（GD），雖然之前因為入伍關係收入大減，加上今年又受疫情影響，不過本身搵錢能力驚人的他，依舊銀彈十足。早前他就被爆搬入龍山區的豪宅「Nine One Hannam」，GD昨日更公開豪宅內的豪裝，但網民的焦點卻落在掛於牆上的名畫，據了解其中一幅名畫最少值100億韓圜（約6,835萬港元），比起他現時居住的頂層公寓市價約為90億韓圜（約6,152萬港元）更貴。

GD公開的照片中，可見其豪宅掛滿畫作，相當具有藝術色彩。據知，最引人注目的是英國代表畫家法Francis Bacon的作品，GD之前受訪時曾透露從Francis Bacon的作品中獲得靈感，並創作出《BAE BAE》一曲，更將他選為最喜歡的畫家。而Francis Bacon屬於世界成交最貴價格的畫家之一，其一幅作品至少值100億韓圜，當中他的畫作《三聯作》（Three Studies of Lucian Freud）於2013年美國紐約佳士得拍賣會上就以1億4,240萬美元（約11億1,080億韓元）成交，創下了藝術品拍賣史上的最高紀錄。

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