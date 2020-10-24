阿嬌前夫 | 賴弘國入稟告「妨害名譽」 爆料女網民堅拒封嘴

鍾欣潼（阿嬌）今年5月同台灣「醫界王陽明」賴弘國離婚，結束只有短短14個月的婚姻。離婚消息一出，即有指男方偷食爛蒲兼對工作唔上心，導致阿嬌不滿，因此主動提出離婚，當時更有一位自稱與賴弘國有很多共同朋友的女網民「廣告小妹」，指賴弘國「愛砲也愛劈」，搞到賴弘國嬲到揚言不計律師費都要「告死她」。

女網民收到警訊仍唔識死，翌日即在facebook再次留言，指賴弘國「劈腿就劈腿，承認有很難嗎？婚後還帶那麼多妹回家，你家浴室黑白調的不是？說甚麼不被愛，你這種老公誰要愛啦！」據台灣《蘋果新聞網》指，賴弘國事後已向台北地檢署入稟，以「妨害名譽」控告對方。而檢方將傳票寄到該女網民位於新北市的住處，但她未有出庭，加上亦沒辦法拘提（即強制被告到達某地點接受訊問），故對該女網民發佈通緝。而賴弘國亦承認有此事：「有收到公文，提告不是要金錢賠償，是希望杜絕網路霸凌，不要再有不負責任的不實批評。」

至於被通緝的女網民，昨日亦在facebook中出聲明，表示自己身在紐約，並沒有收到傳票：「我於今年二月底回到紐約，疫情隨即爆發，期間未出境。身為外籍人士居住地非台灣的我，無收到任何傳票。」她又表示一切相關事宜將交由律師處理。而她又暗示有人想借「官司」來封她的嘴，不過自己就不會屈服：「渣渣的起手式就是提告封嘴，我偏不要。這些年我不斷被告誡：『不要惹事。』為甚麼？？？世界會有那麼多渣渣就是一個又一個沈默堆砌起來的。」

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