張敬軒11月紅館騷如期舉行 為防疫重新劃位觀眾可退票

武漢肺炎疫情持續反覆，嚴重影響各行各業生計，娛樂圈更成重災區，有見疫情又再次緩和，紅館決定逐步重新開放，根據康文署指引，紅館重開每場只可容納原定的一半觀眾，相連的座位不得超過四個，座位須平均分佈。

英皇娛樂今日宣佈，張敬軒與香港中樂團合作的演唱會將會如期於11月22日至25日在紅館開騷，成為重返紅館開騷第一位歌手，更會加開11月26及27日兩場，不過歌迷座位就要重新作安排。

所有目前手上持有軒仔演唱會門票的歌迷，需於2020年11月15日至25日期間到香港體育館更換全新印製的補場門票，亦可以選擇退票，而加場部份尚餘少量門票，將於2020年11月10日公開發售。

據知主辦方會盡量按照觀眾手持的原有座位門票作調配，例如相同日期、行數、相連座位等，希望能降低對補場觀眾的影響。惟因防疫的特別座位安排，有些觀眾將會被分配到相同票價區內的其他行次及座位。而香港體育館現正採取預防措施，入場觀眾需配帶口罩。所有進入表演場地的人士進場前須接受體溫檢測和使用酒精搓手液。表演場內禁止飲食。紅館各公共場地亦將加強清潔消毒措施，包括於每場之間進行清潔。

就軒仔「減座」後如期開騷，英皇高層霍汶希今日回覆《蘋果》表示：「喺疫情可控之下，為等咗一年嘅觀眾完成同佢哋分享一個美好嘅演唱會當然要做，再加上都好希望借着呢個機會，以好嘅音樂同表演，為觀眾帶來舒暢同開心。」

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