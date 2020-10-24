楊千嬅玩心理測驗大逼供 洪永城被嘲戀愛低智商

楊千嬅邀請了洪永城擔任Youtube節目《千言．慢煮》嘉賓，兩人邊整藍梅芝士批邊探討職場伴侶的利與弊，千嬅取笑洪永城在職場伴侶這方面很有經驗，隨即用心理測驗來驗證他是否「鱷魚頭老襯底」，結果其愛情智商是有點孩子氣，但亦有成熟魅力，可是看起來卻不大可靠，千嬅笑他是戀愛低智商。

洪永城跟唐詩詠拍拖兩年半分手後，撻着模特兒兼健身教練梁諾妍（Inez），跟圈中人拍拖這方面都很有經驗，大家同是幕前人，談到如果有緋聞傳出時會如何應付﹖洪永城表示若是女友有緋聞，會四出打探消息。千嬅聞言即笑說：「太衝動，怪唔得你會分手。」洪永城坦言遇上與女友意見不合，會躲在洗手間看書或打機，有時會揸車散心，亦試過獨自一人飛去外地旅行，回來之後對雙方感情都有所幫助。他並以過來人身份建議，職場伴侶最好約法三章，公私分明，這樣才能和洽相處，他深信自己與女友會有美好將來，千嬅笑言要祝洪永城快些派薑醋，不用再派喜帖。

在職場伴侶方面，千嬅其實也有很多經驗分享，因為千嬅與丁子高既是夫妻關係，又是經理人與藝人的工作伙伴，要如何平衡這種雙重關係﹖千嬅說：「工作方面，有時丁生會用咗對太太嘅語氣同我講嘢，咁啲聲氣會有問題，冇晒尾音，我會好大方，唔出聲，不過會黑臉。」她自言盡量不將工作帶回家，因為家中兒子是他們的橋樑，即使在工作上有不同意見，但回到家中看見兒子，便會冷靜下來，因為始終是一家人，她覺得雙方也要有相處空間，只要有愛一切也成立。

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