楊謹華輸了視后贏了姻緣 未紅時曾閃撇朱孝天

42歲台灣女演員楊謹華與金鐘視后始終無緣，首次落馬時跑回後台哭，今年第六度提名再失之交臂，自不免有所失落，但今回她在社交平台晒騷美腿照自嘲：「人生不就是這樣！」她是一個平易近人，性格溫柔的人，但亦有倔強固執的一面，從拍戲的劇本寫滿密密麻麻的筆記，連掉眼淚的時間點都標註得一清二楚，就可想已知她的一絲不苟，若演出未達預設效果，她會睡不着覺兼無法原諒自己。

據台灣資深記者黎莫仇在《蘋果新聞網》專欄分享，楊謹華初出道時脾氣較火爆，曾經在不熟落的關係下打電話給她，她大聲反問：「你為甚麼有我號碼？誰給你的？為甚麼可以直接打給我？」結果在不愉快氣氛下結束了對話，她對藝人和傳媒之間絕對劃清界線，不愛對外分享感情生活，總擔心工作上的努力被忽略，入行多年來唯一承認的戀情，就是婚前倒數的攝影師男友Ben。

過去楊謹華曾和F4的朱孝天、大嘴巴的懷秋以及攝影師柯朝璋交往，只是和正當紅的朱孝天拍拖，知名度懸殊，僅相戀數月便分手。之後拍《敗犬女王》時和男配角懷秋發展姊弟戀，當時她憑劇爆紅，懷秋介意女尊男卑，加上經常分隔兩地，安全感不足而爭吵不斷，最後分手收場。據說楊謹華一度受情所困想過跳樓輕生，但多年後她主動向懷秋道歉，並感謝過去的一切，三年前她和未婚夫Ben在朋友的婚禮上遇見懷秋，還一起破冰合影。

她和老公Ben初相識時是教會的點頭之交，因雙方都有對象，一直沒交集，直到單身後，被黃嘉千撮合，首次約會後就傾了3小時的電話，一個月後和朋友們到宜蘭旅行，蓋毛毯看夜景時，Ben順勢在毛毯裏拖着她的手，當時沒更進一步，反而讓楊謹華對他印象大加分，彼此相處時的自在和安全感，是最吸引她之處。至於談起婚嫁，是第4次入圍金鐘獎時，在呼聲頗高下再一次失落女主角獎座，翌日睡醒看到親友關懷打氣的短訊讓她大哭，Ben也為她難過大哭，楊謹華看到男友的真心呵護，更確定非君不嫁。

1997年的冬天，她在海邊拍攝劉德華的MV，等埋位時劉德華搽潤手霜，還把楊謹華一雙手也順便擦一下，讓她害羞到不敢直視天王眼神，這就是她演藝事業的開端。21年後，她到香港看劉德華演唱會，正巧是因不適中途腰斬演唱會的一場，她和朋友到後台探望，遠遠看到華仔邊拭淚邊走入休息室，楊謹華也為他而傷心，多年來一直沒機會再合作，也是楊謹華未圓的夢想。

楊謹華父母在她21歲那年大吵，父親對她管教過嚴，讓她和弟弟、媽媽憤而離家，此後十年不見，直到《敗犬女王》Fans見面會時，父親到現場看她，她也只是禮貌打招呼，又過了6年，她終於主動約爸爸出來吃火鍋，一開始氣氛尷尬，喝了點酒後才聊起過去心結，父女忍不住痛哭。性格執拗的她對交友也有堅持，她過去曾因自覺被同劇某位男演員利用炒新聞，此後十多年不再同台，也不願退讓破冰。

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