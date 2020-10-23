Video Talk今日精選丨沙田十場日馬點樣揀？ 開跑前盡睇AI模擬賽果

《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》10月24日（六）Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：10月24日（周六）

時間：12:15pm - 6pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、新晉網上評馬人陳志富、Cloudy

內容：賽馬清談節目，直播及分析星期六沙田馬場十場賽事，每場開跑前有AI運算模擬賽果，以得分高低排序，一表睇晒。還有記者追訪騎練分析參賽馬的機會，以及運用數據以圖表拆解構賽事模式等，主持與馬迷互動，輕輕鬆鬆傾足六個鐘。

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