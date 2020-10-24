莊思明新戲上映有阻滯 麥德羅教路搵細妹莊思華「頂包」

仙樂都與早前曾確診武漢肺炎的麥德羅，今日在九龍灣出席電影特別場，麥德羅表示疫情前已拍了另一套戲，演員包括王維德、莊思明等人參演，希望今天來跟片商了解，在戲院排期上映的情況。莊思明有份主演的撐警電影《時代》，有院商漏夜發出聲明表示該片並沒有排映期，問到麥德羅會否擔心自己的電影上映？他笑言：「唔會嘅，改咗海報上面佢個名，佢有個孖生細妹（莊思華）㗎，叫細妹出嚟宣傳，電影可以轉膊嘅。」

另外，仙樂都因疫情減少打拳而肥胖，她否認懷孕，擁有泰國籍的她，對於近月來泰國有年輕人上街抗爭，仙樂都表示有留意新聞，她說：「自己國家發生事梗係會擔心，而家好多地方都興爭取自由，冇話啱定錯，佢哋想推翻世襲，法例從來不容許公民憎自己國家。」她大讚已故泰王拉瑪九世好關心國民所需，改善巿民生活，對於新任的泰王可有意見？她說：「時代變咗，太近期嘅我冇關注。」她指有家人在當地居住，但較偏遠巿區，情況安全。

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