林子博黎美言撰文悼念至親 馬浚偉：說出來比鬱在心裏好

林子博和HotCha前成員黎美言（Winkie）最近都不幸痛失至親，心情難以在短時間平復，昨日二人亦在社交網抒發情感，悼念最愛的家人。

昨日是子博的太太董燕君（Shirley）離世第三日，子博在facebook貼上一張小孩將花球獻給穿上亮麗婚紗的太太，子博留言：「你離開之後，我一直都喺度諗～究竟你而家去咗邊？去咗你成長嘅地方？返咗去你父母身邊？還是你一直跟住我呢？當我每次為你處理後事嘅時候，我發覺自己根本唔再需要諗你去咗邊～原來，你一直都喺我心入面。」曾為Shirley的醫療費用做直播籌款的馬浚偉亦有留言支持子博：「說出來比鬱在心裏好！不用抑壓，就讓難過和思念的情感抒發出來吧！記住，you are not alone！」

黎美言（Winkie）的弟弟黎嘉駿(Harry)10月16日在灣仔寓所高處墮下死亡，終年28歲。作為姐姐的Winkie同樣有萬般不捨，她曾形容Harry是「我一生中最愛的細佬」，昨日貼上一張淒冷的圖畫，寫着：

「無須要快樂 反正你一早枯死

如果有眼淚 只不過生理分泌

就算淚水多得 可灌溉整片濕地

蒲公英不會飛 陵墓裏伴你於一起

如果有再會 恐怕已經一世紀

回憶哄騙我但凡失去也是美

用你一分鐘 都足夠我生醉夢死

如懷念也是有它限期 明日我便記不起

從未來再見 遺憾舊時不太會戀愛

願我永遠記不得我正身處現在

從月球觀看 難辨地球相愛跟錯愛

三世書不會記載

情繫我這半生的最愛

時空太過大 超脫我的喜與悲

能戀愛過後 自然參透到命理

就算一雙手 只擁抱你的紀念碑

流離在某月某天某地 仍自覺共你一起」

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