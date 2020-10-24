爾冬陞初見周杰倫感震驚 曾懷疑姜大衛有私生子

導演爾冬陞（小寶）最近在大陸綜藝節目《演員請就位2》做評判，出名嚴厲的小寶在節目中毫不留情地狠批演員，甚至有女演員被他鬧到喊，但就得到一眾網民欣賞，力撐小寶鬧得啱之餘，更大讚小寶後生時好型好靚仔。

除了讚小寶靚仔外，有網民就發現原來小寶曾接受訪問，表示第一眼看到周杰倫時候，覺得好震驚，以為對方是哥哥姜大衛的私生子，更翻查周杰倫的生日日期，發現周杰倫出生前10個月，姜大衛亦正正身處台灣，非常搞笑。翻看姜大衛與周杰倫年輕時的照片，就發現兩人無論輪廓、笑容都非常相似，加上兩人都是單眼皮、粗眉且帶點憂鬱feel，相似度足足有9成，難怪身為姜大衛細佬的小寶在影圈閱人無數，當年也曾懷疑此事。

其實周杰倫早年來港拍戲時，已經有許多人說他與年輕時的姜大衛撞樣，之後周杰倫在2013年拍自導自演的電影《天台》時，更特意找來當時身處加拿大的姜大衛客串，做自己戲中角色「浪子膏」的老年版，周杰倫笑指唔好意思問前輩，有沒有覺得他好像年輕時的姜大衛。

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