陳自瑤破例讓囡囡抖音出鏡 8歲QQ眼大面圓靚樣似足媽咪

陳自瑤（YoYo）與王浩信（Vincent）結婚9年，育有8歲大囡囡王靖喬（QQ）。近年不少星級家長，對於是否讓小朋友出鏡惹來好大爭議，早前有傳劉愷威和囡囡被重金邀請參與大陸親子騷，結果與前妻楊冪鬧大交，但遭當事人否認。

而Vincent和YoYo向來亦好保護囡囡，成長階段絕少讓QQ在社交網上曝光，即使上鏡都會刻意只影側面，或加太陽眼鏡遮樣。不過，日前YoYo竟然破例讓囡囡出鏡，在抖音上載一段影片，片中的主角是QQ，留了一把烏黑的長髮，水汪汪的大眼睛、面圓圓，與媽咪十足餅印一樣。QQ似乎遺傳父母的演藝細胞，對住鏡頭沒有怯場，一出場便用手指指住臉龐，大擺Pose，表情多多，相當可愛。不少大陸粉絲都讚QQ，年紀小小已經好靚女，如果將來入行肯定星途無限。

近年兩夫妻屢傳婚變，雙方多次否認，直至前年YoYo和Vincent結伴出席囡囡的幼稚園畢業禮，一家三口氣氛融洽。但今年4月，YoYo為囡囡慶祝生日，親手為寶貝女整蛋糕，但老公卻不見蹤影，再度惹來感情生變傳聞。

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