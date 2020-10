迪士尼首部長篇動畫《雪姑七友》模特兒Marge Champion離世 享年101歲

迪士尼於1937年推出首部經典長篇動畫《雪姑七友》(Snow White and the Seven Dwarfs),當中白雪公主的真人模特兒Marge Champion於大前日在洛杉磯離世,享年101歲。

Marge是一位出色的美國演員及舞蹈員,她於14歲時獲迪士尼雇用為動畫模特兒,是畫師筆下的女主角原型,正因為有她的參與,才能令片中的公主活靈活現。除了白雪公主外,Marge亦曾在1940年的《木偶奇遇記》(Pinocchio)及1941年的《小飛象》(Dumbo)擔任模特兒。除此之外,Marge亦為1975年電視節目《Queen of the Stardust Ballroom》擔任排舞師,並獲得艾美獎。Marge的兒子Gregg Champion透露Marge在武漢肺炎疫情下與他在洛杉磯同住了六個月,並在他的寓所中安詳離世。

