迪士尼首部長篇動畫《雪姑七友》模特兒Marge Champion離世 享年101歲

迪士尼於1937年推出首部經典長篇動畫《雪姑七友》（Snow White and the Seven Dwarfs），當中白雪公主的真人模特兒Marge Champion於大前日在洛杉磯離世，享年101歲。

Marge是一位出色的美國演員及舞蹈員，她於14歲時獲迪士尼雇用為動畫模特兒，是畫師筆下的女主角原型，正因為有她的參與，才能令片中的公主活靈活現。除了白雪公主外，Marge亦曾在1940年的《木偶奇遇記》（Pinocchio）及1941年的《小飛象》（Dumbo）擔任模特兒。除此之外，Marge亦為1975年電視節目《Queen of the Stardust Ballroom》擔任排舞師，並獲得艾美獎。Marge的兒子Gregg Champion透露Marge在武漢肺炎疫情下與他在洛杉磯同住了六個月，並在他的寓所中安詳離世。

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