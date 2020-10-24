add名人時尚 | 內地女星白冰 被指不正當穿Elie Saab禮服惹熱議

每位明星的形象與造型，歸功於造型師一點也不為過，但造型師也有失手的時侯，更可能一不小心令明星本人成為熱議對象。

好像近日內地女星白冰出席第七屆絲綢之路國際電影節時，一襲屬於Elie Saab 2020秋冬高訂系列的銀色禮服上陣，仙氣造型備受讚賞。不過日前卻爆出該禮服是白冰的造型師透過不當渠道獲得，事件立即引起話題，更登上了熱搜。

事源有微博博主指發佈了白冰的相關消息及照片後，收到Elie Saab的公關要求刪除照片，指禮服是造型師透過不當渠道獲得，隨後有網民猜測是范冰冰的造型師閔塔鯊幫白冰借的，但閔塔鯊即刻發微博否認：「白冰who？I don’t know her。」令事件更加發酵。之後更有后續，有網友稱禮服是劉雯拍攝某裝雜誌十二月刊穿的，不過未知是否屬實，而白冰本人及Elie Saab則未有就事件作回應。

黎巴嫩品牌Elie Saab以奢華優雅禮服而著稱，一直深受不少女星喜愛，更是紅地毯熱牌。不過可以借得到品牌高訂禮服的都屬於一線紅星，當中包括章子怡、鞏俐、張曼玉、舒淇等、范冰冰更多次着上Elie Saab的禮服行紅氈，Angelababy結婚時亦揀穿了品牌禮服。而這次事件有不少網民都狠批白冰拉低了品牌的形象，但也有人指她沒有刪微博，可能是不知情而同情她，但無論如何，她也因為這條仙氣高訂裙，賺到了讚賞，也賺到了宣傳。

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