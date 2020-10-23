無綫前藝人麥長青（麥包）位於大坑賣和牛的店舖，開業僅三個月，昨日凌晨忽然遭人在門外淋紅油，連附近轉角位兩間店舖亦遭殃，事後有人報警求助。麥包昨日以短訊回覆《蘋果》，指不清楚發生甚麼事，問到他是否跟人結怨，他說：「我今日另有工作，所以不回舖頭。不猜測，交警方處理。」

無綫前藝人麥長青今年7月與友人合資過百萬，於香港大坑安庶庇街開設「御之牛」和牛專門店，店舖開業僅三個月，昨早有消息指該店遭人在門外淋紅油，附近轉角位兩間舖亦遭殃，事後有人報警求助。《蘋果》昨日下午2時許抵達現場，有街坊透露曾有兩名軍裝警及一名便衣警察進入店內了解情況，約下午1時多離開。除麥包的和牛專門店外，同遭淋紅油的居酒屋及另一間和牛燒肉店，據講麥包亦是股東之一。消息指，警方警方昨早約11時接報於跑馬地安庶庇街三間店舖遭潑油，初步調查後列作刑事毀壞，交由灣仔警區刑事調查隊跟進，未有人被捕。

員工出力抹 閘上仍留漆

記者在麥包的和牛專門店外視察，見店內有三名職員以天拿水清潔門口的紅油，但當記者問到事發經過，及老闆麥包和老闆娘會否稍後返回店舖，他們顯得十分避忌，只回答：「唔清楚。」然後急步返回店內，並拉上大閘，閘上大片紅油污迹仍清晰可見。麥包昨日以短訊回覆，指不清楚發生甚麼事，他說：「多謝關心，唔知咩事，拍檔已經報警，交由警方處理。」有指大坑另外兩間被淋紅油的日式食肆，麥包都有份投資，但他否認。問他是否擔心及有沒有跟人結怨，以及會否回舖頭了解一下時，他說：「我今日另有工作，所以不回舖頭。不猜測，交警方處理。」

近日麥包可謂頭頭碰着黑，上年四月離開無綫後，他接下不少內地工作，殊不知遇上武漢肺炎肆虐停工大半年。到7月爆發第三波疫情下，他與友人合資在大坑開舖賣和牛，老婆和女兒都落手落腳幫手，得到不少圈中好友支持，包括袁詠儀、曹永廉與黃智賢。可惜好友湯寶如在社交網放了到麥包新舖撐場的照片，因有網民問了一句麥包新舖是否賣包，湯寶如回了一句「幫你打包（指遺體放入屍袋）」而惹來一輪罵戰，結果有網民猜測麥包及湯寶如屬甚麼政治「顏色」，加上有曹永廉加持，很多網民質疑麥包店舖是藍色，後來湯寶如更一度出post公審網民，留言：「本人保留一切法律權利！造謠。」

官司敗訴兼被爆偷步開舖

接着有《蘋果》讀者報料，指麥包的外賣店未有有效的飲食牌照，麥包回應說：「我有商業牌照㗎，同埋我唔係餐廳，唔需要飲食牌照。」他表示不知道為何有讀者會作出這樣的說法，不過其後《蘋果》向食物環境衞生署查詢，麥包的新店是需要領取新鮮糧食店牌照，但當時申請仍在處理中，即麥包確是偷步開舖。

至上月尾麥包打官司又敗訴，事緣多年來麥包均愛投資做生意，他和太太2014年與朋友合資逾400萬元炒賣iPhone，不過其後他聲稱遭友人詐騙，友人更疑動用另一客戶的資金向麥包還款，導致該客戶派員到無綫向麥包追債滋擾，麥包最終因為這件事而形象受損，痛失多套劇集當男主角的機會，還遭代言公司中止合約，收入大減。早前麥包入稟高等法院申請禁制令，要求該客戶停止騷擾行為，卻反被該客戶申索118萬元。案件上月尾審結，法官裁定雙方皆敗訴，各須向對方支付敗訴那部份的訟費。