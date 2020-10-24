汪明荃捧張艾嘉場感佩服 梁詠琪坐渡海輪晒老公視角

縱橫演藝圈多年的阿姐汪明荃（Liza），向來喜歡與同行作交流，身為八和會館主席的她，除了致力推廣粵劇，亦好支持舞台劇，昨晚她就去欣賞由張艾嘉舞台演出。阿姐今日在社交網貼相，見睇完騷的她在大堂的佈景版前影相留念外，又到後台探張艾嘉班。

原來今次是Liza姐首次看張艾嘉的舞台表演，她留言︰「我還是第一次看張艾嘉的舞台演出、非常強大，佩服！」對於張艾嘉以嶄新方式，以「說書人」來朗誦聲演這套《魅》，Liza姐更留言表示自己大開眼界︰「今晚看了一個非常特別的演出『魅』- 鋼琴獨奏+朗誦的聲音表演，由於疫情影響，還是台灣/香港越洋現場上演，勁！」至於近期經常與文化、體育界聯繫的霍啟剛，昨晚亦有帶同太太郭晶晶來欣賞。

至於來取經的還有梁詠琪（GiGi），她亦在社交網發文，讚賞前輩張艾嘉的演出，她留言︰「張姐在舞台上當起說書人，魅力四射、奔放澎湃。而鋼琴演奏家嚴俊傑在台灣作實時串流即場演奏鋼琴部分，動人心弦，渴望能聽一次他的現場表演。」而昨晚GiGi從港島區來尖沙嘴文化中心睇騷，原來她乘坐渡海小輪過海，還坐下層座位，靠在船邊欣賞維港景色，她留言︰「喜歡在渡海小輪上吹吹海風，放空沈思。」至於另一張相，她還註明「老公視角」，對久違了坐渡輪的感覺，她留言寫︰「綠色甲板、啡色長椅、橙色救生圈、藍色水手服，每日來來回回，載着我們，來來回回。」

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