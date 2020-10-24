徐智慧最怕被網民批評浮腫 獨居7年自爆：當時以為3年內會結婚

韓國人氣劇《愛的迫降》的36歲女星徐智慧，近日加盟綜藝節目《我獨自生活》，公開獨居7年的私生活，除了大方展示素顏及烏龍的一面外，更公開做運動消腫的場面。

於昨日播出一集中，徐智慧表示：「一個人生活已經7年了。我有獨自生活的夢想，當時我以為3年或5年內就能結婚。」節目中公開徐智慧的日常生活，她早上一起床就會檢查體重，照鏡時覺得有浮腫，她立即表現驚慌，更為了消腫一早就做核心訓練的運動。被問到為何對「消腫」如此執着時，她透露每日體重都會根據浮腫情況而相差2kg（約4.4磅），她又表示：「因為浮腫，以前有留言問是否在臉上做了甚麼，我因為跟浮腫有關的留言而感到非常大壓力。」

節目中，徐智慧亦公開跟朋友相處時的一面，當日她跟好友於家中玩舞蹈遊戲，徐智慧就因為勝利而激動流淚，晚上她更為了買啤酒而去了多間便利店，同時透露自己的酒量是4至5罐啤酒。

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