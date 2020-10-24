鍾嘉欣重提《人生馬戲團》失蹤事件 稱躲暗角祈禱避黑幫

36歲鍾嘉欣近年大部分時間留在加拿大陪伴子女，近日回港拍大台新劇，早前忙裏偷閒到酒店Staycation，今日她一個人享受美景、一邊嘆沙津，亦有介紹房間設施，她自言很少在香港住酒店，用餐時，鍾嘉欣更自揭平時很喜歡自言自語，她覺得這樣很治癒，雖然別人看她好像「黐線」，但她認為自言自語有助理清思緒，幫助思考。

鍾嘉欣先講及信主的心路歷程，她表示細個跟父母信佛，會擺放神像、佩戴平安符保佑等，直至19歲離開溫哥華參選華姐，然後入行香港娛圈，孤身來香港發展，後來認識一些基督徒的朋友，邀她返教會，當時鍾嘉欣也猶豫。之後，她提到記得11歲時，有次她在家中聽到外面有巨響，想起當時差不多是爸爸下班時間，於是馬上跑出家門看一看，怕爸爸出意外，結果被媽媽叫回來，當時心亂如麻的她就在家中祈禱，最後爸爸平安回來。

鍾嘉欣又回想24、25歲時，當時她加入TVB不久，365日都要開工，全年無休，感覺自己像機械一樣，她只好依賴媽媽給她的平安符用來阻擋邪惡之物，有次朋友見到叫她丟掉「不要被它掌控」，鍾嘉欣內心掙扎，然後大哭了，最後她開始信教。

講完祈禱，她又重提2005年《人生馬戲團》失蹤事件，鍾嘉欣稱跟楊思琦被20名男子追住，她們躲在隱蔽角落，「有樹枝包圍所以未被發現，那次我以為必死無疑，追我們的是幫派中人，大概把我們誤認作別人，當時我祈禱，我不想死，我還要見我父母，孝順他們」，鍾嘉欣指當時瞬間一片安靜，張開眼看，那班人已無影無蹤，這是她的「見證」，令她覺得主確實存在。

事緣當時爆出劇組疑在番禺拍攝時，得罪當地惡霸遭尋仇，楊思琦及鍾嘉欣一度神秘失蹤兩小時，甚至更傳出二人失蹤3日，事後楊思琦和鍾嘉欣分別講出藏身地點各有不同，聲稱見對面馬路一群人手拿開山刀、圓月彎刀、大鐵通等向她們衝過來，她們跳下草叢暫避，後來她們待惡霸散去，才敢跑回酒店會合工作人員，幸好最終人沒事。

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