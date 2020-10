獨家相丨「朱凌凌」吳偉豪女友真面目被嘲太膠 回帶17歲青澀樣勁Pure

22歲的「朱凌凌」吳偉豪日前被《蘋果》獨家踢爆與大10年的金毛女友Charlotte去酒店staycation,女友把吳偉豪的遮樣合照放上社交網,但打扮與吳偉豪完全脗合,百密一疏,吳偉豪焗住認愛,令姊弟戀曝光。

有報道指Charlotte厭了做隱形女友,連日揸車入電視城接載男友收工,之後一齊返元朗愛巢。而Charlotte的「真面目」更引來好大迴響,指她網上照片與落妝真人有好多落差,沒有化妝的Charlotte驚現豆豉眼、間尺鼻和高顴骨,而且樣貌好膠,有網民戲言覺得她似花木蘭、老夫子角色,更有網民指金城安(周嘉洛飾)女裝比她靚女得多!

而日前有讀者提供兩張Charlotte的童年及少女相,原來未經「修飾」的Charlotte其實幾靚女,見她6歲時候的相片,皮膚白皙,而且擁有一頭烏黑長髮,是一位小美女。另一張據指是17、18歲時候的Charlotte,樣子與現時亦有好大分別,雖然鼻頭有肉,鼻樑亦較扁平,下巴沒有現時般尖削,但勝在青春無敵,而且夠pure、夠自然,看來順眼得多。讀者說:「佢讀書時候已經好貪靚,平時會化好濃妝出街,而且又煙又酒,唔知佢而家有冇整容,定係個妝化得濃咗。」

表明要低調戀愛的吳偉豪,日前就在IG留言要向前走:「Life is about growth of the body and more importantly, the mind. There are always opportunities for improvement. Learn from the past, live in the present, work towards the future. 」(生命與身體的成長有關,更重要的是心靈成長。總是有改進的機會。從過去中學習,活在當下,為未來而努力。)呂慧儀、孔德賢、蘇韻姿、鄭衍峰等大台藝人都有畀like給予支持。

