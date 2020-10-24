離巢？丨吳家樂唔信「忠忠直直終須乞食」 效力大台27年欲轉變

現年48歲的吳家樂加入無綫27年，今日突然在社交網發文暗示有意離巢，他說：「27年了，對自己來說，現在真的需要作出一個重要決定。這幾個月來重複問了自己很多的問題。我總不相信『忠忠直直終須乞食』，我身邊還有很多錫我嘅人。還感謝無論我作出任何決定，我嘅家人都全力支持。我心中的『火』從來沒有熄滅。」好友陳山聰亦為他打氣：「加油兄弟。」

近年大台不斷裁員減薪，不少資深演員劉江、李麗麗、朱維德、于洋、李綺雯等相繼離巢，黎芷珊、莊思敏、白雲亦改簽較彈性合約，可以自由亮相其他電視台。據悉家樂與無綫將近約滿，傾新約難免會被壓價，家樂今日回覆傳媒時說：「只不過係工作模式可能會有啲轉變，我還未完合約。謝謝你們，我真的知道圈內外，好多人都錫我，有決定會通知大家。」

家樂向來是好好先生，2006年跟其士集團主席周亦卿女兒周蕙蕙秘密結婚，育有三名子女，包括長女及雙胞胎兒子。早前英國疫情嚴峻，家樂和太太都專誠護送子女，一齊飛返英國準備開學。吳家樂姊夫是無綫前高層何麗全，90年代與古天樂、劉愷威、古巨基和何遠恆曾被無綫力捧為「新五虎，可惜事業發展一直平平，多年來，家樂主力做主持工作，曾有份主持的長壽節目《今日VIP》，在去年底傳因為縮減人手而「摺埋」，期間參演過《城寨英雄》、《包青天再起風雲》、《法證先鋒IV》等劇集，一直在演藝圈默默耕耘。

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