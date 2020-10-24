日本女子組合Tink成員七瀨雪乃意外身亡 終年17歲

日本愛知縣名古屋女子組合Tink成員七瀨雪乃上周末發生嚴重意外，被送往醫院搶救，並於17日晚上傷重死亡，終年17歲。Tink的官方Twitter今日公佈死訊，並表示喪禮已經完成。

組合的事務所今日在Twitter公佈七瀨的死訊：「Tink成員七瀨雪乃上周末遇上意外，因昏迷不醒被送往醫院的深切治療部急救，並於17日晚上不治，其他成員於18日完成演出後獲悉事件。喪禮於日前舉行，事務所的工作人員、成員均有出席。由於事出突然，事務所和成員都感到非常悲痛，至今仍然未能整理好情緒。自加入組合以來，一直都不眠不休全力以赴的雪乃，永遠都會是好友、Tink的成員。雪乃在大台上演出的目標，確信會由剩餘的成員為她圓夢。作為事務所，亦會全力顧及成員的心情，會計劃為雪乃做一點事情。」事務所又指由於成員的心情尚未平復，所以本周末的活動將會暫停，亦希望外界不要以成員作為討論話題。

七瀨雪乃今年4月以練習生身份加入組合，並於7月18日正式隨團出道，至今只有三個月。七瀨在組合中代表色是白色，她於本月16日在Twitter作最後留言向粉絲說晚安後，於翌日就突然意外離世，事務所並未有透露意外詳情。

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