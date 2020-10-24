黃翠如39歲生日不停慶祝 連詩雅孖陳自瑤為壽星女下廚煮大餐

黃翠如昨日39歲生日，好姊妹連詩雅和陳自瑤（YoYo）一早相約慶祝，三個女人一個墟，她們沒有到米芝蓮餐廳吃大餐，反而選擇在家中合力煮了簡單的意粉和沙律等食物慶祝，連詩雅在IG貼慶祝相後留言：「我們一起做飯，一起聊天，一起吃蛋糕，簡單的很好，希望你繼續簡單的快樂，我真的很喜歡你的笑容，生日快樂，身體健康，繼續樣子像個小孩就好。」YoYo也在IG留言：「合力泡製了一餐簡單的愛心晚餐，一點佈置，一個小蛋糕，希望你感受到，我們送給你的愛和溫暖，親愛的，祝你生日快樂，身體健康，繼續幸福快樂！」

壽星女黃翠如身邊充滿愛，除有好姊妹陪慶祝，還有好巴打區永權，他近跟黃翠如老公蕭正楠經常直播唱歌，兩男組成「一筆區蕭」，原來黃翠如有做他們幕後團隊。網民發現他們的合照後提問：「點解你（黃翠如）生日，但係區生同蕭生着情侶裝嘅?」區永權和蕭正楠不約而同穿上粉紅tee。

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