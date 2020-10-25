糖兄妹開騷紀念成軍10周年 糖妹公開心儀對象「D君」身份

糖妹和糖兄昨晚在海洋公園舉行「糖兄妹預見十年音樂會」，疫情下開騷為配合禁令，場館內只能入座一半人數約400人，半場爆滿，4人一組築起行距，確保社交距離，台下觀眾乖乖戴上口罩睇騷。

開騷唱完兩首歌後糖兄妹即向觀眾打招呼：「好開心疫情下舉行實體音樂會，10周年對我哋嚟講好值得紀念，今晚會帶畀大家呢10年嘅創作。」

糖妹一班姊妹王敏奕、黃美琪、陳瀅、Cheronna以及家人一同前來支持。糖妹曾透露現時有心儀對象，對方身在一個封關地方，今晚未能前來支持：「個騷冇online，靠大家啲片段。」並表示心儀對象向她說good show，公開其身分稱為「D君」。

糖妹早前生日，D君竟沒有表示：「越洋都做唔到啲咩，不過佢今朝有同我講good show。」糖兄妹對上一次合體開show已經是2012年：「今年真正踏入10周年，之前都好驚開唔到show，做咗一個線上音樂會，突然間話有場地，一個月裏面籌備所有嘢，但好彩歌曲都準備咗唔算難。」

開show做足防疫準備，場內提供空氣清新機及設備給觀眾。昨晚糖兄妹送上一首未曾發佈歌曲「天天連載」，二人首次公演回饋觀眾。入場觀眾是早前購買專輯或再加錢獲得門券，糖妹說：「一星期就爆騷，好開心，一場雖然唔夠喉，但場地唔得冇辦法。」亦因今次拒絕很多朋友於心不忍。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！