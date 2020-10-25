苑瓊丹感謝老公一直付出 預告他日被出軌亦可無視以作報恩

苑瓊丹早前接受商台節目《1圈圈 星光背後》訪問，講及自己的事業與感情。現年57歲的苑瓊丹，自言是個臭脾氣的烈女，但遇上「軟皮蛇」的老公，她冇晒符！

苑瓊丹最為人知的，是與「殭屍道長」林正英之間的一段情，但林正英於1997年患癌病逝後，苑瓊丹到2001年認識現任丈夫、富商黃乃揚，2人在2004年於美國秘密註冊結婚，至2009年才被揭發，她指結婚16年間，亦曾鬧出分居危機，她形容自己「惡過鬼」，又試過鬧上律師樓簽分居紙，後來黃乃揚低調找律師說要取回。苑瓊丹最難忘老公的付出：「我阿媽離世前有病，佢（黃乃揚）會願意賣晒所有嘢、買間大屋同我家人一齊住。我北上工作時，佢又照顧我阿媽，陪佢飲茶、打針睇醫生。到我媽媽離世當日，佢嚟機場接我，比我喊得更厲害。嗰次之後我開始反省、消化自己。我咁臭脾氣，邊個可以忍受？邊度會有人待我好似佢咁好？之後有晚，我同老公講：『其實我好多謝你幫我同我啲家人！所以從今開始，以前發生過咩事，我唔會提；之後發生乜嘢，亦唔會計較！』即使日後有記者影到我老公拖住第2個女人，我都冇所謂，因為佢一路對我嘅付出，着實太多！而家佢係我嘅親人。」

至於事業方面，亞視出身的苑瓊丹，獲賞識晉身電影圈，並先後8次與周星馳合作，其中她在電影《唐伯父點秋香》中的「石榴姐」一角，成功助苑瓊丹殺入大陸市場，多次被安排演醜角的苑瓊丹坦言不怕扮醜，更認為一個演員能被標籤是很難得。講到星爺，苑瓊丹指對方並不惡：「最初合作，佢唔會阻你，先畀你發揮做一次，之後佢會做一次畀你睇，畀你copy，我成日話周星馳唔係人，係神！因你永遠模仿唔到佢嘅喜劇節奏。」

苑瓊丹於上世紀90年代在影圈發展順暢，但在1995年突然簽約無綫，由大銀幕跳返公仔箱，原來是演技遇上樽頸位，她透露當時要拍一幕好多急口令的戲，但不斷NG，星爺叫她拍口型就算，但導演王晶拒絕，令苑瓊丹面紅得想躲起來，最後令她覺悟，要返電視台重新鍛煉演技。後來苑瓊丹因拍攝《皆大歡喜》爆出演員不和事件，令她2012年離巢北上發展，她坦言因為唔開心而走：「我接受唔到事件發後，隨之而來有好多陷阱，要面對好多黑暗，係好恐怖！之前拍戲我好開心，但事發後我每日放飯都係匿喺化妝間，唔想面對！當時我仲諗過退休唔做！」而她今年過檔奇妙「開電視」主持《開工大吉77》，專訪久違的圈中好友，當中包括羅家英、吳浣儀、艾威、鄧兆尊和尹天照等。

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