Cardi B老公Offset被指向途人舉槍 怒兇警察：你知唔知我係邊個？

美國饒舌天后Cardi B剛原諒偷食老公Offset，但轉個頭Offset已又生事。美國時間周六下午，他被指因當街向途人舉槍搖晃，一度被警察鎖上手扣。

Cardi B與Offset是著名的拜登支持者，事發當時街上正有大量人民遊行支持特朗普，而Offset就在車上進行直播，Cardi都在車上，之後警方接報，有人在車上以槍械指向途人。警方到場，要求Offset落車並舉高雙手，Offset就表示：「我是名人，你知不知我是誰？我是組合Migos的Offset，你叫我舉高雙手，我不會做，有25,000人在看我的直播，我會告你。」之後警察打算開其車門，Offset再表示：「你不能這樣做！這不合法！我一定會告X你！你知不知我是誰？」結果Offset最終落車並被上手扣，不過就沒有被捕，經調查後，發現Cardi B的表弟Marcelo Almanzar才是持有手槍者，亦因藏械正式被捕。

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