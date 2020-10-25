文火煲劇丨神秘、獵奇、恐怖 邪教題材代表作

不少人視宗教為心靈寄託，千年來世上都有邪教冒起，因為它們往往涉及駭人聽聞的儀式、教條，且充滿神秘感，成為了不少歐美，甚至韓國電影劇集的題材。戲集《刑警雙雄》、《救救我》，電影《大師》、《陰風陣陣》、《哭聲》，甚至上年的《從前，有個荷里活》都擦到邊，將邪教元素拍攝得引人入勝，叫觀眾又驚又想睇。講到近年的邪教代表作，不得不提導演Ari Aster兩部作品《祖孽》與《Midsommar》，直頭可以被封為邪教恐怖片教科書。

《祖孽》中的媽媽Annie因為意外失去女兒，憶女成狂，其後竟聽隔離屋師奶所講，玩招魂希望喚回女兒Charlie。其後當然發生越來越多恐怖怪事，最終結局非常離奇，原來是因為Annie的媽媽一早已設好局讓魔王誕生，其女兒Charlie就是宿主。電影竟然沒有荷里活常見的「Jump Scare」突然嚇你一下，純粹透過剪接、畫面與故事嚇人，觀眾一步步了解戲中的邪教，越看越心寒，將邪教神秘、血腥、扭曲、恐怖的特性發揮到極致，是近年難得一見的上乘恐怖片。

有了《祖孽》的成功，導演緊接就拍下《Midsommar》。女主角Dani與朋友到瑞典的隱世村落散心，但慢慢就發現村民有奇怪習俗，例如長者會跳崖自殺，又有人色誘其男友，眾人想走又走不了，結果一行人就淪為祭品，女主角卻無端端被捧為「皇后」。電影一洗以往所有邪教電影的陰森恐怖感，整個畫面都是優雅呈現，像是童話中的仙境一樣。青草地、花卉，美麗的日光令畫面與故事本身的恐怖感造成強烈反差。電影本身的評價亦兩極，有觀眾會大罵劇情太離奇令人一頭霧水，也有觀眾認為電影意境高手法獨特。但難得導演能以如此另類方式處理邪教，都算是為恐怖片開拓了新境界。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！