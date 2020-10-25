戴祖儀撻着澳門闊少Michael 男方社交網示愛洩「蜜」

憑一曲《天光前分手》彈出、現年25歲的戴祖儀，近日與日本藝術家橋爪悠也合作，為他在港舉行首個藝術展，有指背後得到澳門闊少Michael Li泵水協助。從事藝術生意的Michael與戴祖儀有着共同嗜好，他狂冧女方早有迹可尋，Michael的IG在2018年9月貼出跟戴祖儀去幫襯張敬軒的餐廳後3人合照，Michael留言：「I want nobody nobody but you@joeythyee」公然Tag了戴祖儀示愛。

戴祖儀雖曾跟羅天宇傳緋聞，但卻未有承認戀情，據《壹週刊》報道指他們一年情地下情玩完，澳門闊少Michael幾年前經友人認識戴祖儀便一直力追女方，戴祖儀樂於「收兵」。Michael的IG平日多數分享不同藝術展覽相片，2018年1月曾貼過跟一名女子遊日本的親密相片，他們往滑雪過情人節，但之後再沒貼出合照。同年8月，Michael 便與戴祖儀結伴去看張學友演唱會，兩人為避嫌只貼出各自在後台與學友的合照，可是Michael裁相技巧不徹底，相角有戴祖儀的長髮、手鈪和白裙洩「蜜」。

Michael的IG在6天前都貼出戴祖儀為日本藝術家橋爪悠也搞的展覽相片，相中獨缺他在場，但Michael利用電腦特效把自己剪圖貼到合照後留言：「利申我唔識P圖！」

此外，失戀的羅天宇也因為帶蘇皓兒（Chloe）跟波友兄弟打波而爆出有新戀情伴，不愁寂寞。

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