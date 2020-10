《上氣》女一曝光？ 33歲張夢兒曾參加《快樂女聲》IG僅得300多followers

Marvel首部華人英雄電影《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) 暫定明年7月上映,在疫情下經過多月的拍攝,電影近日終於煞科,主角劉思慕(Simu Liu)貼出與導演德斯汀丹尼爾克雷頓(Destin Daniel Cretton)合照,並表示:「We made a baby!!!We can’t wait to introduce him to the world in 9 months...」自言急不及待想讓全球觀眾欣賞他們的心血力作。

《上氣》是Marvel宇宙第四階段的重頭戲,由《玻璃城堡》(The Glass Castle)導演德斯汀丹尼爾克雷頓執導,今年初已在澳洲開鏡,起用了大量亞洲演員參與演出,包括梁朝偉、楊紫瓊及金球影后Awkwafina,38歲的陳法拉亦有份參演,對於早前有外媒指法拉很可能是飾演女主角Leiko Wu,但查實Leiko Wu是另有其人,導演今日在IG上慶祝煞科,並在片場內拍照留念,他還隆重其事地公佈片中有33歲新演員張夢兒(Meng’er Zhang)加盟演出,又見張夢兒有份偕劉思慕參與慶功宴,女主角地位呼之欲出。

其實張夢兒亦來頭不少,2009年從南京藝術學院畢業後,曾參加大陸選秀節目《快樂女聲》於中途退賽,年前開始於英國倫敦East 15 Acting School攻讀碩士,之後贏得《上氣》的演出機會。查看張夢兒的IG,自2019年12月30日至今未有更新,而她的IG追隨者僅得300餘粉絲,部份照片更少至僅得一至兩個Like,相信接拍《上氣》後,肯定令張夢兒的知名度大幅上升。

-----------------------------

-----------------------------

