《上氣》女一曝光？ 33歲張夢兒曾參加《快樂女聲》IG僅得300多followers

Marvel首部華人英雄電影《上氣》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings） 暫定明年7月上映，在疫情下經過多月的拍攝，電影近日終於煞科，主角劉思慕（Simu Liu）貼出與導演德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton）合照，並表示：「We made a baby!!!We can’t wait to introduce him to the world in 9 months...」自言急不及待想讓全球觀眾欣賞他們的心血力作。

《上氣》是Marvel宇宙第四階段的重頭戲，由《玻璃城堡》（The Glass Castle）導演德斯汀丹尼爾克雷頓執導，今年初已在澳洲開鏡，起用了大量亞洲演員參與演出，包括梁朝偉、楊紫瓊及金球影后Awkwafina，38歲的陳法拉亦有份參演，對於早前有外媒指法拉很可能是飾演女主角Leiko Wu，但查實Leiko Wu是另有其人，導演今日在IG上慶祝煞科，並在片場內拍照留念，他還隆重其事地公佈片中有33歲新演員張夢兒（Meng’er Zhang）加盟演出，又見張夢兒有份偕劉思慕參與慶功宴，女主角地位呼之欲出。

其實張夢兒亦來頭不少，2009年從南京藝術學院畢業後，曾參加大陸選秀節目《快樂女聲》於中途退賽，年前開始於英國倫敦East 15 Acting School攻讀碩士，之後贏得《上氣》的演出機會。查看張夢兒的IG，自2019年12月30日至今未有更新，而她的IG追隨者僅得300餘粉絲，部份照片更少至僅得一至兩個Like，相信接拍《上氣》後，肯定令張夢兒的知名度大幅上升。

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