爆相爆片丨陳豪無懼疫情促進本地消費 一家五口遊園半天享家庭樂

近日武漢肺炎疫情仍未緩和，但向來喜歡戶外活動的陳豪和陳茵媺，卻無懼疫情，仍帶小朋友外出玩。近日秋高氣爽兼放晴，加上陳豪不用開工，但因為疫情影響未能外遊，故陳豪選擇留港消費，又可以促進經濟，兩公婆這天就帶3名子女去位於香港仔的海洋公園偷閒玩半天。

讀者陳小姐透過《蘋果》「爆相爆片」拍到陳豪一家，於日前下午1點半左右現身海洋公園，當日並非假期，人流不算多，陳豪一家五口以及一名外籍女傭，來到公園門口，已甚興奮，陳小姐表示︰「嗰日我剛剛離開海洋公園之際，就見到陳豪一家人來到，仲喺入口處嘅水池玩咗一陣，又叫女傭揸機影相，影咗幾張合照，佢哋先入場。」

據陳小姐拍到的照片可見，當日下午烈日當空，陳豪趁小朋友剛放學，加上公園人流較少，故一家人選擇下午才入場。一家五口都戴上cap帽和太陽眼鏡來防曬，而穿上白色T恤襯短褲的陳豪，負責拖住二子Nathan（陳浩鋒），而同樣短袖T和短褲打扮的媽咪陳茵媺，就負責照顧住長子Aiden（陳梓燁）和細女Camilla，見細女Camilla十分活躍，還跟外傭姐姐互動和影相，一家人在門口水池影完相玩完一輪後，他們才施施然入場。

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