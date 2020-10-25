蘋果專訪丨妮歌做星媽 新劇《無所作為》搵兩囡囡演出

由HBO製作的重頭劇《無所作為》（The Undoing）香港鐵定下周一與美國同步開播，本港Now電視台的115頻道逢星期一早上9時同步播出。《無所作為》是心理驚悚劇集，改編自小說家Jean Hanff Korelitz作品《你本該知道》（You Should Have Known），由奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）夥拍金球影帝曉格蘭特（Hugh Grant）攜手演出，成功闖美的陳法拉亦有份演出。

全六集的《無所作為》由丹麥名導演蘇珊比爾（Susanne Bier）執導，講述一對住在紐約市的上流社會夫婦，原本過住幸福美滿生活，但故事的主人翁卻捲入一宗三角戀，並鬧出一宗情殺案當中，令女主角陷入一系列可怕事件，劇集以懸疑及緊張劇情作招徠。《無所作為》原本在今年4月推出，卻受武漢肺炎於全球爆發，導致該劇延遲出街。早在今年3月9日，HBO已安排《蘋果》在比華利山四季酒店作兩位主角的獨家專訪，當日中午訪問結束時，整個荷李活全面叫停，而相隔多月，妮歌潔曼與曉格蘭特再次透過視像受訪談及近況。

53歲的妮歌潔曼與現任丈夫Keith Urban育有兩個女兒，對於兩個囡囡均對電影感到興趣，她表示有時也有帶着女兒們去片場開工，談到乖女首次參與演出，在《無所作為》首集中已客串過戲癮，她說：「我的大女兒喜愛自己製作電影，小女兒則愛演戲，她們今次演了5天戲，還要上課讀書，她們很努力呢！」

妮歌大讚蘇珊比爾很有吸引力，也認識很多人，初時蘇珊建議找曉格蘭特演出，妮歌知道曉格蘭特接工作十分嚴謹，但蘇珊成功游說他答應擔任男主角，除找寸已退休的著名華裔記者Connie Chung客串外，還跟陳法拉有對手戲，問到她對法拉印象及合作過程時，妮歌答：「 很好，我們第一天拍攝便是一群家長，所有女演員談及學校籌款那一場戲，我很愛蘇珊找來法拉，還有Noma和來自意大利的Matilda，很國際化，全部都很有個性的女演員們齊集在一起。」

妮歌潔曼認為蘇珊比爾性格堅強，但也很貼心：「記得在拍攝時我病倒了，但蘇珊很照顧我，她對我說不用擔心，她會跳拍我的戲份，但我知道劇中我有很多戲份，再加上在紐約拍攝，要捉摸到城市內的氣氛，不是一件容易的事，拍攝時間也很長，四個半月，再加上我的角色是要不停地付出，蘇珊把整個過程都控制得很完滿，像一個大管弦樂隊在表演。」曉格蘭特為專心拍攝，刻意留下手機，而妮歌的情況卻有點不同，因為她兩名女兒在學校，有時緊急的時候校方會致電給家長，所以妮歌常會帶着手機。

雖然妮歌近年活躍電視圈，但仍會接拍電影，她接拍的作品題材也較黑暗，但原來妮歌卻想接拍喜劇，她謂：「我愛演喜劇，不過沒有人找我演吧！武漢肺炎奪去無數人命及影響娛圈生態，妮歌潔曼自言對武肺感到害怕，不知道疫情會發生甚麼事，她對健康很小心，會勤清潔、洗手，並認為這世界不停在變，覺得導演史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）拍攝的《世紀戰疫》（Contagion）跟現在發生的事情十分相似。

記者Lilly Lui洛杉磯報道

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