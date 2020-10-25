韓劇《賢內助女王》50歲崔哲浩10年前打女人 由男二淪為速遞員

曾演出韓劇《賢內助女王》的50歲男星崔哲浩（前譯：崔哲鎬），2010年因在食店門口毆打一名女子，事後被踢爆該名女子是金姓演員後輩，令他形象跌至谷底。而近日崔哲浩再次成為新聞人物，於日前播出的MBN節目《現場報道獨家世界》中就公開了他現時的生活狀況，崔哲浩由全盛期當劇集第二男主角到因為爆出打女人事件後，近年已絕迹影視圈，原來他現時晚上在速遞物流公司任職臨時速遞員為生。

節目中就公開了崔哲浩現時的生活情況，他於1990年通過話劇出道，先後出演人氣劇《野人時代》、《大祚榮》、《賢內助女王》等劇集，於劇中戲份亦相當重。不過在2010年時爆出打人事件後，他由起初否認事件，到最終因CCTV片段曝光斷正，令他當時要即時退出《同伊》劇組，並長時間被「雪藏」，為事件反省。雖然在打人事件後，崔哲浩亦接拍了不少劇集，但卻只飾演閒角，收入亦因而減少不少。崔哲浩在節目上表示：「工作減少，我開始做生意，不過因為疫情影響，出現了債務問題，情況亦變得不好。最終因為無法償還債務，所以就要整理好房子還債。」

崔哲浩透露現在他和同事一起住在一間房間內，放工後就只食快餐或便利店購買的食物，而妻子和孩子就住在岳母家，其父母則在療養院居住，他無奈說：「聽說做速遞員可以拿日薪，所以馬上就答應做。雖然（對後輩施暴事件）是不能原諒的事情，但是正在努力懺悔，我請求大家原諒。暴力事件的記憶現時仍浮現在腦海裏，事件發生後記者來電話時我否認曾經發生這樣的事情，當時真是愚蠢的行為，這是不該發生的事。我學會了凡事都會付出代價，我體會到了做任何事都要慎重，做事亦不要輕舉妄動，以後要好好生活。」

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