陳百祥授勳後再獲《新華社》加持 自詡黑白分明：警察受不公正對待

「荷蘭叻」陳百祥全心撐警，一切政府都看在眼裏，本月初向阿叻頒授銅紫荊星章，頒獎詞竟讚揚阿叻「促進社會和諧與溝通的良好榜樣」 、「對工作投入及專業的態度是新一代演藝人的模範。」今日阿叻再受到官方加持，官媒《新華社》網站刊出阿叻訪問，他在訪問中自詡「我的人生黑白分明」、「嫉惡如仇」，又言：「對的就要堅持。」

阿叻去年曾到警署派飯派奶茶，更發表開真槍論令人譁然；一個月後阿叻與杜汶澤在港台節目《視點31》辯論，詐儍說不知道敢言藝人會被大陸封殺，直言：「 你話有就有，呢啲我唔知，我唔參與。」

報道中透露阿叻去年多次到警署慰問並積極撐警，阿叻說是因為經常與警隊踢波，有認識的警員邀請打氣，阿叻因有感「警察遭受如此不公正對待仍堅守職責」，故一口答應，第一次到警總打氣時，向警員表示：「我們普通市民堅決支持你們！」港府授勳名單公佈後，阿叻曾接受大陸媒體訪問，早已說過字典沒有「驚」字，專訪中他再舊調重彈說不怕：「不站出來説句公道話，我對不起自己。」

《新華社》專訪亦有提及《視點31》節目，但將之形容為「陳百祥曾上電台與人辯論」。阿叻表示自己要求節目直播，因擔心：「怕被人斷章取義，大家的想法不同很正常，但暴力一定是錯。」又指希望憑自己影響力：「救一個是一個。」

除了警隊，阿叻亦有講到明星足球隊在1997年回歸後，每年都會與駐港解放軍踢波：「香港市民非常感恩他們的堅守和付出。」現時明星足球隊有超過100位成員，阿叻形容：「這些演員，軍營小夥子都認識。」他指以往香港作品影響華人地區，但認為今日娛樂圈要擁抱中國：「而且是10多億人的市場，就看你能不能把握機遇了。」

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