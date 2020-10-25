視障歌手梁球筲箕灣交通黑點險被車撞 斥運輸署多年不跟進設交通燈

常說「馬路如虎口」，安全使用道路守則，駕駛人士和路人除了要嚴守交通規則，遇上突發事情也要識得應變。不過對於視障人士當然要額外留神，駕駛人士必須對他們特別關顧。現年66歲的視障歌手梁球日前在筲箕灣過斑馬線時，差點被車撞倒，幸好當時身邊有人協助，千鈞一髮之際拉着他，才逃過一劫。

梁球日前聯絡《蘋果》投訴，他表示希望借自己的經歷提點巿民過路要小心，梁球傳來的投訴電郵力斥運輸署：「該署之官長們草率和官僚的處事態度，險些使我喪命於汽車輪下，更使我擔心一眾視障人士的過路安全。」

梁球日前接受《蘋果》電話訪問時，他提到事發經過：「10月16日早上約7點28分左右，我喺筲箕灣愛禮街近愛賢街過斑馬線，我當時都行到一半，有架私家車罔顧途人安全，佢喺我左邊向愛賢街路段快速往右邊駛去，完全冇意識要將車慢駛或停落嚟畀行人優先過路，當時真係嚇死我，如果當時唔係身邊有健視人士協助嘅話，相信我已經俾車撞到喇，嗰個位日前都有發生意外。」

梁球指上述過路處一早被列為交通黑點，多次發生過致命交通意外，他續說：「其實嗰度有大型屋邨，又有學校，仲有一個盲人中心（香港視障視全人士協會），其實行人過路安全真係唔可以忽視。」

梁球知道附近居民多年一直透過不同渠道向運輸署爭取安裝永久性的行人過路交通燈，而梁球坦言自己一年多前都透過路德會石硤尾失明者中心的社工譚小姐，向運輸署提出強烈要求在這個交通黑點必須安裝永久性的過路交通燈，但有關官員卻一直未有關注和處理，梁球有見日前再發生事故，為己為人，他堅決要再提出訴求。他無奈說：「區內好多老人家出入，嗰度又係交通黑點，運輸署真係應該設立交通燈。大家都唔係第一次提出，我都提出過，有關官員唔受理，我當然對政府好失望，我哋亦冇能力叫佢做嘢，希望借呢個投訴，推動居民都一齊再去投訴，達到效果。」梁球日前專程再到案發現場拍照，促請運輸署勿再拖延，盡快跟進改善。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！