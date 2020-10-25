文火煲劇丨祖迪羅主演邪教奇情劇《第三天》

類型：劇情

國家：英國、美國

劇情簡介：經歷喪子之痛的祖迪羅，因意外救了一名自殺的女孩，而隨女孩登上神秘島嶼Osea。自此怪事連連，島嶼上充滿奇怪宗教色彩，島民們又亦敵亦友，在神推鬼㧬下，他竟從此留了在島上度過了一天又一天……

邪教永遠是引人入勝的題材，再加上巨星祖迪羅主演，吸引力再有幾何級數的上升……但最終是否好睇？又不一定。《第三天》是一齣迷你劇，簡單講就是現代矯情版《不赦島》，當然有比較就有傷害。祖迪羅登上自成一國的神秘島嶼Osea，一開始被熱情招待，但慢慢就發現島民奇奇怪怪，更有人想害命，到想走又因為地理原因走不到，結果跌入邪教、神秘學的漩渦。到故事再往後發展，就爆出原來他本人有精神病，似足《不赦島》的里安納度，讓觀眾都要問究竟是你黐定我黐？

說他是現代矯情版《不赦島》，因為它背後好多家庭背景交代，越講越婆媽，令人心很累。故事開局其實不錯，觀眾以祖迪羅的角度，闖入謎團重重的Osea，看到似鬼非鬼的已逝兒子，島民們又一時熱情一時神秘。但去到中段，謎團開始拆解，已知謎底的觀眾已無甚驚喜，而故事就轉為講祖迪羅的家庭，劇情開始拖。雖然它嘗試加入祖迪羅老婆與兩個女闖島歷險來為觀眾醒一醒神，但仍然挽救不了一部懸疑劇最大的弊端：謎底揭開了就沒戲唱。

《第三天》其實只要不貪心，如果肯將集數斬半，加快劇情推進會好得多。巨星祖迪羅角色難演，情緒起伏大還要有精神病，不過總算難不到老戲骨。配角Katherine Waterston、Naomie Harris、Emily Watson等均是實力派，純睇演技都算給予劇集加乘。

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