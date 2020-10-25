Asia Contents Awards丨金喜愛封視后 朱智勛奪最佳男演員趁機預告《屍戰朝鮮》第三季

韓國「第25屆釜山國際電影節」日前揭幕，今年因疫情關係，大會取消開幕儀式及紅地毯活動，而釜山國際電影節的「2020 Asia Contents Awards」今日下午就以網上直播的形式舉行。

最佳男演員由朱智勛憑《屍戰朝鮮》第二季及張孝全憑《誰是被害者》共同獲得。朱智勛透過直播發表感言：「首先希望大家身體健康，非常感謝製作《屍戰朝鮮》的製作團隊和演員們。正在拍攝編劇金恩熙的電視劇《智異山》時得知這個好消息，我會以更加幸福的心情好好拍攝的，也請大家期待《屍戰朝鮮》第三季。」張孝全表示：「特別謝謝Netflix還有《誰是被害者》的工作人員，這個角色是大家共同創造出來的，想再次說謝謝大家，2020年是很辛苦的一天，我在這裡祝福所有人。」

最佳女演員由《夫妻的世界》的金喜愛與日劇《凪的新生活》的黑木華共同獲得，金喜愛表示：「非常感謝，能和一起演出的朴海俊、韓韶禧（前譯：韓素希）等非常優秀的演員一起合作，感到非常榮幸，也希望能在其他作品中見面。」最後她不忘感謝fans支持：「因為有大家的支持，我才能成功，非常感謝大家，我愛你們。」

另外，編劇金恩熙亦憑《屍戰朝鮮》第二季奪最佳編劇，最佳亞洲電視劇獎就由孔孝真孖姜河那主演的KBS劇集《山茶花開時》及新加坡劇《Last Madame》獲得。

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