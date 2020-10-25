陳偉霆獲Fans以牛車拉橫額撐場 網民嘲土味濃

陳偉霆自2013年返大陸發展後，翌年憑《古劍奇譚》成為大陸fans新寵，到2016年更憑《老九門》中飾演張啟山一角一炮而紅，更躍身成為「國民大師兄」、「國民老公」級別，雖然他致力經營自己的潮人形象，但在香港觀眾眼中，可能還是「的士陳」會比較親切易記。

的士陳無揸的士，「轉行」演戲，所到之處都被fans或途人圍觀，今日他在成都錄影《潮流合夥人2》節目，梳個蛋撻頭襯黑超造型現身，一貫chok到世界盡頭的樣子，但今日比他更搶鏡的，竟然是一架支持陳偉霆的應援車——一架載着2隻活牛的牛車，上面拉着兩幅紅底白字布橫額，寫着「精神小牛全部聽令 潮流我霆哥請指示」及「村裏最巴適的牛都來了 陳偉霆你給老子雄起」。

對於有fans用牛車來撐偶像，很多網民都笑fans創意無限，而且很貼題，用大陸常用字「牛」去誇獎自己的偶像；亦有人指這位fans的支持很純樸，更用上「最巴適」（很好）的牛去表達支持和傾慕陳偉霆之意，是很難得的心意。不過，有更多人取笑這個撐偶像行徑，並指陳偉霆好歹也是個潮人，而且今天還是去錄製潮流相關的節目，但fans用這種土味濃的方式去表達支持，只會累偶像被取笑。

未知陳偉霆見到架牛車會有何感想呢？

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