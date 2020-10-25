韓團大陸成員Lay、Victoria紀念抗美援朝引爭議 韓網民嬲爆：利用K-Pop歪曲歷史

今年是韓戰70周年，韓國人氣男團防彈少年團（BTS）於本月初發表得獎感言時就因提及韓戰，令大陸網民玻璃心碎一地，批評BTS的發言涉嫌辱華，指BTS不了解「抗美援朝」這段歷史、不尊重當年於戰爭中犧牲的中國人等。另一邊廂，一眾以韓團成員身份出道的大陸藝人，近日就於微博轉載「紀念志願軍抗美援朝出國作戰70周年」的貼文，引來韓國網民反感。

韓國男團EXO的大陸成員Lay（張藝興）、女團f(x)的Victoria（宋茜）、宇宙少女的程瀟、宣儀、美岐，以及限定女團I.O.I出身的周潔瓊，前日於微博轉載「紀念志願軍抗美援朝出國作戰70周年」的貼文，留言：「銘記歷史，珍愛和平，向英雄致敬。」

韓星紀念「抗美援朝」一事引起韓媒及韓國網民關注。根據韓媒《Newsen》報道：「據分析，這是多數中國人錯誤的歷史認識導致的事件。中國教科書中記載了韓國戰爭是『抗美援朝』（指對抗美國、幫助朝鮮）。未有講述朝鮮軍隊突襲南韓、殺害韓國人等歷史事實的細節。但韓國戰爭是『1950年6月25日凌晨，朝鮮軍隊越過三八線大舉突襲南韓而引發的戰爭』。從韓國的立場來看，當時的中國軍人相當於與朝鮮軍結盟侵略的敵軍。」

而Lay、Victoria、程瀟等人，以韓團偶像身份出道及上位，獲韓國fans的喜愛，卻上傳紀念「抗美援朝」的文章，因而引起韓國網民不滿，留言批評「把作為K-Pop歌手培養的影響力用於歪曲歷史」、「希望不要再在韓國活動」、「公司千萬不要讓中國人以偶像身份出道」、「為甚麼紀念侵略韓國的戰爭」、「竟然利用K-Pop歪曲歷史」、「有種被背叛的感覺」等。有韓國網民更在「青瓦台」請願版發起請願，要求停止這些韓團的大陸成員在韓國活動。

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