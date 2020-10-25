周元改變未來與金喜善重逢 《Alice》大團圓結局

由「韓國第一大美人」金喜善孖周元主演的SBS劇集《Alice》，昨晚迎來大結局，周元最終守護母親，同時又與金喜善重逢，昨晚一集上下部分別為7%及的9.1%，最高瞬間收視率為10.7%，香港劇迷可在「黃Viu煲劇平台」上追看結局。

昨晚播出的一集中，講到朴鎮謙（周元飾）想透過時間旅行改變一切及救回尹泰伊（金喜善飾）等人，於是再次穿越到2010年、母親朴宣伶（金喜善分飾）離世的晚上，朴鎮謙遇到了石五元（崔元英飾），石五元雖然欲阻止朴鎮謙改變未來，但朴鎮謙從對話中發現了可疑之處，並成功擺脫對方。而此時朴鎮謙終於見到年老的朴鎮謙，老人朴鎮謙向朴鎮謙表示因為朴宣伶令他們變成怪物，不過朴鎮謙卻表示自己只想守護母親，並親自開槍射殺了老人朴鎮謙，成功改變未來。

而原本去世的尹泰伊在2020年時醒過來，她的未來亦改變了，從來沒有和朴鎮謙相遇，但她仍存在與對方的記憶。不過尹泰伊去到警局等地方都沒有人認識朴鎮謙，當得知一名相信空間可以儲存時間的建築師時，她知道對方就是朴鎮謙，於是即時去與他相認，可惜朴鎮謙未能第一時間認出尹泰伊，尹泰伊為了令朴鎮謙過平凡的生活，亦決定不與他相認。朴鎮謙與尹泰伊見面後，慢慢重拾記憶，並跑回到昔日自己的家門前時，與尹泰伊重逢，並向她說：「讓你久等了。」

另外，金喜善昨日在IG公開靚相，發表了劇終感言：「我想對一直以來喜歡《Alice》的所有人表示衷心的感謝，再次感謝大家，我愛你們。」同時金喜善更以英文留言，答謝海外fans的支持。

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