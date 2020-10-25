南柱赫大方認冧秀智 刺激《Start-Up》收視升

由韓國「國民初戀」秀智孖南柱赫、金宣虎及姜漢娜主演的tvN新劇《Start-Up：我的新創時代》昨晚播出第3集，收視微升，上下部收視分別有4.468%及4.789%，香港劇迷可於Netflix追看最新劇情。

第3集劇情講到南柱赫現身派對扮秀智的男友，秀智更於家姐及母親的面前又攬又蹺實南柱赫，落力扮情侶，離開派對現場後，二人去漢江邊一邊欣賞夜色一邊食杯麵，秀智主動表示對南柱赫的一切都感到好奇，二人氣氛曖昧。

秀智誤以為南柱赫是事業有成的CEO，更辭職打算跟隨南柱赫創業，南柱赫及金宣虎為了秀智，打算將誤會變成現實，結尾時，二人分別被問是否喜歡秀智，金宣虎猶豫了一下否認，南柱赫就微笑地承認冧秀智，有趣的三角關係正式展開。

將於今晚播出的第4集中，秀智似乎將發現南柱赫的謊言，未知南柱赫能否化解危機。

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