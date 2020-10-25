RB主音大解放　除口罩演唱

場所限禁令放寬下，一眾音樂人RubberBand（RB）、Kendy（孫曉賢）、Judas終於有機會再次公開踏台獻唱，昨日在尖沙嘴舉行迷你音樂會。RubberBand唱壓軸，他們已大半年沒有公開演出，非常掛念踏台感覺，四子在現場做足防疫措施，在台上保持1.5米距離，早前曾戴罩唱歌的主音6號獻唱了《Easy》、《夏令時間》、《發現號》及《阿波羅》等歌曲，又表示：「之前好天真以為可以（戴罩唱歌），見到第三波後大家網上演唱都戴罩，但把聲會好蒙，真係主音行先死先。」成員阿正太太尚羚懷孕，下月是預產期，他透露本月底BB隨時出世︰「走佬袋都執定，𠵱家唔算緊張，距離預產期仲有個幾兩個星期，到時就唔會見到我。」RB將於12月舉行網上音樂會，實體場地有待慢慢恢復︰「作為主辦會審慎啲，維持網上演出，今日係參與演出所以唔同。」

Kendy認單飛唔慣

二人女子組合Robynn & Kendy暫時休團，單飛的Kendy坦言不習慣，提到組合早前傳因黃藍政見致拆夥，因Robynn家族屬藍營，而Kendy超黃，Kendy否認朋友反目：「冇呀！當初做音樂起步都係始於愛，分開後佢都有出歌，做媽咪後分享生小朋友點滴。」

此外，孫燕姿繼6月舉行線上演唱會後，昨晚8時再進行了線上演唱會，她以白T恤及牛仔褲現身，身形略見圓潤，唱罷兩首歌後，她就逐一介紹樂隊成員，更說刻意沒讓樂隊戴口罩，想大家看到他們的樣子。