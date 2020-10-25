初哥配音NG多丨姚煒自揭遭楊凡斥責 林德信街頭背稿自嘲似儍佬

由楊凡製作的動畫《繼園臺七號》（導演版）奪得第76屆威尼斯影展最佳劇本奬，今日在尖沙嘴舉行香港國際電影節的CineFest節目的首映禮，有份聲演的張艾嘉、林德信、陳果、姚煒、曾江和焦姣均有現身。

姚煒和林德信同是首次聲演，笑言NG很多次。姚煒表示今次答應是畀面相識40年的楊凡：「佢初初同我講嘅角色唔係咁，佢話係聲演京劇嘅名劇家，我諗係一個好靚嘅女人，但原來名劇家係男人，我話我咁女人點做男人呀？佢話我性格好男人，咁我知佢講咩，因為我把聲好似男人。」她又指曾被楊凡責罵：「有場戲，佢忍無可忍斥責我，原來唔可以將自己嘅意念帶入戲裏面，我聽佢話，後尾佢收貨。我冇嬲佢，我同佢合作過，佢未試過語氣重啲同我講嘢，我明白佢做嘢好認真，如果唔收貨就唔收貨，冇得傾。」

林德信指自己都有好多NG，因為他聲演的角色是用普通話，加上對白又長，他笑說：「當時我要去台灣工作，喺街頭邊行邊背，好似儍佬。」此外，提到妹妹林德懿將生第二胎，又做舅父的林德信說：「佢喺美國，呢個禮拜隨時生，我都想去美國，但係而家飛唔到，佢本身教瑜珈，所以平時都有做。」問到今胎是仔還是女？他說：「佢唔想知，冇照，想surprise，爸爸（林子祥）冇緊張。」

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